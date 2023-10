As – Le probabili formazioni del Real Madrid: Ancelotti ha le idee chiare.

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le scelte di Carlo Ancelotti, in vista del match di questa sera tra Napoli e Real Madrid. Nella seconda giornata di Champions League, del gruppo C, il tecnico schiererà il 4-3-1-2. Kepa in porta, difesa a quattro con Carvajal e Camavinga sulla fasce, Nacho e Rudiger al centro. Centrocampo formato da Valverde, Tchouaméni, Modric, Bellingham, trequartista alle spalle di Rodrygo e Vinicius.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouaméni, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Real Madrid, la conferenza di Ancelotti

Champions League, il pronostico di Fedele sul girone del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lecce, arriva l’esito degli esami di Blin