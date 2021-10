Salernitana-Napoli: scoppia il caos biglietti, tra limitazioni e divieti

L’edizione de Il Mattino, oggi in edicola, titola così: “A Salerno scoppia il caos biglietti tra limitazioni, divieti e tutto esaurito”.

Il derby Salernitana-Napoli porta scompiglio, chiuso il settore ospiti e divieto di trasferta per i tifosi partenopei. Tuttavia, scoppia la polemica poiché alcuni tifosi azzurri, tramite i propri profili social, hanno ‘esibito’ il biglietto in loro possesso, anche in curva sud. Nella giornata di ieri, sono stati segnalati dalla Questura di Salerno e annullati circa cinquanta tagliandi. Il motivo parrebbe essere legato proprio alla residenza degli acquirenti, provenienti dalle province di Avellino, Caserta o Benevento. Nondimeno sono stati scovati biglietti venduti anche a Bari, gemellata con i tifosi della Salernitana. Di certo non mancano i problemi, ma si va verso il tutto esaurito.

