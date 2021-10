Marelli: “Servirebbe un VAR al servizio del calcio, non solo degli arbitri”

Luca Marelli, ex arbitro della Sezione di Como, parla della proposta di un VAR ‘a chiamata’: “Il VAR dovrebbe essere al servizio del calcio, quindi anche delle società”.

Luca Marelli, parla della nuova proposta di un VAR ‘a chiamata’ al Corriere dello Sport: “Il VAR dev’essere al servizio del calcio, quindi anche delle società e non soltanto degli arbitri. Sono favorevole dal primo momento, per me è la naturale evoluzione della tecnologia. Sono un grande appassionato di sport americani e anche oltreoceano c’è stata questa trafila: prima la tecnologia a disposizione degli arbitri, poi la possibilità per gli allenatori di chiamare il challenge. Perdita di tempo? Nel football americano i challenge possibili sono 4, ma possono diventare 6 se il primo va a buon fine. In realtà non succede mai che si utilizzino tutti. Posso citare anche un altro esempio: ai recenti Mondiali di futsal, su 208 possibilità di interventi ce ne sono stati 60. Quindi meno di un terzo. È eccessivo pensare che col challenge ci possa essere una notevole perdita di tempo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fabian Ruiz sblocca la gara, il commento della SSC Napoli

Bologna-Napoli, la protesta dei giocatori rossoblù contro l’arbitro Serra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: medico De Mari, protocollo Speranza è criminale