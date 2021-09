Il Napoli rifiuta l’offerta di Mirante, non prenderà un portiere per pochi giorni

Frenetiche ore per De Laurentiis e Giuntoli, la situazione di Meret e Ospina mette in difficoltà, ma la decisione del club sembra essere chiara.

La situazione di Ospina e Meret mette in difficoltà il club e La Gazzetta dello Sport racconta di queste frenetiche ore per De Laurentiis e Giuntoli. L’ipotesi di prendere un portiere svincolato sembrava prendere piede, soprattutto in seguito all’offerta di Mirante. Tuttavia il presidente non vorrebbe ingaggiare un giocatore in più solo per qualche giorno.

