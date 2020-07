Le scommesse trovano nell’online il loro futuro, ecco i motivi

Il lockdown e la successiva riapertura delle scommesse ha evidenziato tutti i limiti delle agenzie terrestri. Le scommesse sportive online con la loro flessibilità hanno dimostrato di poter reggere anche durante la quarantena. Vediamo nel dettaglio come può definitivamente cambiare l’equilibrio del mondo delle scommesse.

Come sono cambiate le scommesse nell’era del covid19

Le scommesse hanno vissuto la loro peggior crisi dalla legalizzazione in Italia, complice la quarantena per la pandemia da coronavirus e se il settore delle scommesse sportive è ancora vivo lo deve all’area dell’online. Infatti, la chiusura totale delle agenzie scommesse e la successiva riapertura con regole ben precise sui divieti di assembramento e distanziamento sociale, ha messo in mostra tutti i limite del mondo retail. Se si entra oggi in un’agenzia che offre scommesse sportive la si trova stravolta, con molti posti a sedere inibiti e il divieto di fare file alle casse o sostare in gruppo davanti ai televisori che mandano le dirette delle partite. In pochi mesi il modo di fare scommesse nei negozi terrestri è cambiato (forse per sempre). Le scommesse invece online hanno continuato a offrire gioco pre match e live nella stessa maniera in cui lo offrivano prima della pandemia. Questo perché giocando da casa sui siti di scommesse sportive online non ci si imbatte nelle problematiche che invece sono state evidenziate nelle agenzie. Anzi, se il mondo delle scommesse è ancora in salute lo si deve al fatturato che i bookmakers online hanno prodotto nei mesi di quarantena dove i negozi fisici erano chiusi. Nonostante lo stop di quasi tutti gli sport, le scommesse online hanno dimostrato flessibilità e innovazione modificando il palinsesto e bancando tutto quello che il calendario degli sporti minori e di nicchia potevano offrire al momento.

Ad agosto ci attende un mese super per le scommesse online

Le scommesse, ma solo online, hanno retto la crisi grazie al ping pong, agli esport, allo share televisivo e a poco altro. Ma ora che le scommesse sportive sul calcio sono tornate e che anche le altre discipline sono pronte a ripartire, agosto si prospetta come un mese d’oro per le casse dei bookmakers. Finiti i campionati di calcio top (Bundesliga, Premier League, Liga e Serie A) i principali operatori di scommesse si concentreranno sull’offerta relativa alle scommesse di Champions League ed Europa League. Le final 8 previste in Portogallo e Germania saranno un evento unico nella storia del calcio e delle scommesse e avranno sicuramente un enorme successo,per poi lasciare spazio al calciomercato ed ai movimenti di mercato sui quali sono in molti a piazzare scommesse su quale sarà la prossima casacca dei loro giocatori o allenatori preferiti. Ma le scommesse sportive a 360 gradi sono pronte a ripartire e questo vale anche per le altre discipline. Le scommesse su Formula 1 e MotoGP sono già ripartite e a breve faranno seguito quelle sul ciclismo. Anche il mondo delle scommesse sugli sport americani è in fermento con il ritorno della NBA, della MLB e della NHL. Stessa cosa vale per le scommesse online sul tennis con il calendario ATP e WTA che è pronto a tornare a dire la sua. Il peggio sembra quindi passato e vivremo un agosto mai visto prima all’insegna di tantissime scommesse con un palinsesto che soddisferà tutti i gusti degli appassionati. I principali bookmakers di scommesse online sono pronti a sfornare i migliori bonus benvenuto per attrarre più clienti possibili. E che ne sarà delle scommesse in agenzia? Le analisi e le previsioni degli esperti parlano di un calo evidente delle scommesse terrestri. Il mondo delle scommesse sportive online ha messo la freccia ed è pronto al definitivo e quasi certamente irreversibile sorpasso nei fatturati. La velocità, la comodità e la sicurezza delle scommesse da casa è diventato un valore aggiunto imprescindibile per gli appassionati di betting.