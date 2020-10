Le sfide più interessanti dei gironi di Champions

Giovedì 1° ottobre a Ginevra è andato in scena il primo atto della Champions League 2020/2021. Per le quattro italiane coinvolte (Juventus, Inter, Atalanta e Lazio) è stato senza dubbio un buon sorteggio, per quanto contino le valutazioni sulla carta e non sul campo, soprattutto in una stagione ancora influenzata, è proprio il caso di dirlo, dal Covid, che potrebbe svolgersi con stadi aperti al 30% se, e solo se, la misura verrà approvata dalle rispettive autorità locali.

Cominciamo dalla Juventus, la squadra campionessa d’Italia sorteggiata in prima fascia.

Il girone G la vedrà impegnata a contendere il primo posto a Barcellona, Dinamo Kiev e il Ferencvaros, con la Dinamo, vecchia conoscenza, prima avversaria da affrontare in trasferta il 20 ottobre. Le quote passaggio turno Champions League attestano come difficile una vittoria degli ucraini, dati a 6.25, con i bianconeri a 1.50 e il pareggio a 4.05.

I nerazzurri di Conte se la vedranno invece subito in casa con il Borussia Moenchengladbach il 21 ottobre. Le quote passaggio turno Champions League si scalderanno sicuramente più avanti nella sfida contro il Real Madrid o il sempre insidioso Shakhtar Donetsk. Per ora la vittoria di questa prima partita è data 1.63 per i milanesi, pareggio a 3.95 e vittoria del Borussia a 4.80.

Gasperini non vede l’ora di ributtarsi nella mischia delle grandi d’Europa dopo la splendida stagione 2019/2020. Il primo turno contrappone fuori casa i bergamaschi al Midtjylland. Nonostante il campo avverso, l’Atalanta è data vincente a 1.50, il pareggio 4.60 e una poco probabile vittoria danese a 5.25. In seguito, saranno Liverpool e Ajax a doversi confrontare con la squadra sorprendente dello scorso anno.

Veniamo alla Lazio di Inzaghi, nel gruppo F insieme a Zenit, Borussia Dortmund e Bruges.

I capitolini apriranno le danze in casa contro il Borussia di Dortmund il 20 ottobre come la Juventus. Forse la partita dall’esito meno scontato, stando alle quote passaggio turno Champions League: Lazio vincente a 2.85, pareggio 3.60 e vittoria del Borussia a 2.20.

Per quanto riguarda le altre partite del primo turno, da tenere d’occhio Paris Saint Germaine-Manchester United (1 a 1.50, X a 4.40, 2 a 5.50) per il gruppo H, Bayern Monaco-Atletico Madrid (1 a 1.55, X a 4.25, 2 a 5.25) nel gruppo A, Chelsea-Siviglia (1 a 1.98, X e 2 a 3.50) nel gruppo E e Ajax-Liverpool (1 a 4.90, X a 4.20, 2 a 1.58) nel gruppo D.

L’andata degli ottavi di finale è prevista il 16 febbraio, il ritorno il 17 marzo, mentre la finale sarà il 29 maggio a Istanbul, allo Stadio Olimpico Atatürk.