Juventus, il commento alla sentenza del Giudice Sportivo

La Juventus commenta la decisione

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juvnetus ha commentato così la decisione presa dal Giudice Sportivo in merito alla gara contro il Npaoli. Ecco quanto riportato:

“E’ arrivata, relativamente alla partita Juventus-Napoli, in programma il 4 ottobre scorso e non disputatasi per l’assenza della squadra ospite, la decisione del Giudice Sportivo, che ha sanzionato il Napoli con la sconfitta per 3-0 e con la penalizzazione di un punto in classifica.”

Marco Giordano: “Sentenza uno schiaffo al diritto”

