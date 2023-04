Lecce-Napoli, Falcone: “Con gli azzurri cerchiamo l’impresa”

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone è intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli.

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce in prestito dalla Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli. Le due compagini si sfideranno venerdì 7 aprile allo Stadio Via del Mare; il fischio d’inizio è previsto per le ore 19:00.

“Sarà la gara più difficile in assoluto: giochiamo in casa e vogliamo fare bene. Speriamo di ripeterci dopo il pareggio allo Stadio Diego Armando Maradona. Il nostro obiettivo è quello di compiere una vera e propria impresa in casa propria. Fermare una corazzata come il Napoli darebbe tanto morale e sarebbe fondamentale anche per la classifica.”

Fonte foto: Flickr.com

