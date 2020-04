Legge sugli stadi, Nardella:”Bisogna cambiare, troppa burocrazia”

Il sindaco di Firenze Nardella esprime la sua opinione

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il sindaco di Firenza Dario Nardella ha espresso la sua opinione in merito all legge sugli stadi e ha criticato fortemente la burocrazia Italiana. Ecco Quanto dichiarato: “Sono d’accordo con Commisso: visto che questa emergenza è uno spartiacque devono cambiare molte regole a cominciare dalla semplificazione della burocrazia, sugli impianti sportivi storici serve una procedura più semplice ed efficace per adattarli. Abbiamo lavorato sullo stadio nuovo perché sapevamo dei limiti per ristrutturare gli stadi vecchi ma se cambia qualcosa”.

