L’ex allenatore di Raspadori svela perché ha scelto il Napoli

Francesco Cattani, ex allenatore di Giacomo Rspadori, ha svelato la ragione per cui l’attaccante avrebbe scelto il Napoli.

Francesco Cattani ha avuto modo di allenare l’attuale attaccante del Napoli quando vestiva la maglia del Sassuolo. L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” proprio sul giocatore.

Di seguito quanto dichiarato:

“Giacomo non sta vivendo un grande momento, ma il suo talento non è a rischio. Tutti i giocatori hanno bisogno di avere continuità ed è un peccato che al momento abbia poco spazio. Sono sicuro che il Napoli presto avrà bisogno di lui dal primo minuto e si farà trovare pronto, come ha sempre fatto da quando lo conosco. Ora Osimhen è impegnato in Coppa d’Africa e ciò lo favorirà per mettersi in mostra, ma anche al suo ritorno continuerà ad avere delle occasioni. Inoltre va detto che il Napoli non è più una squadra capace di pressare gli avversari, di stare stretta e palleggiare per 90′ nella metà campo avversario. Questo fa perdere tanto al gioco di Raspadori, so bene che ha scelto Napoli: era sicuro che le idee di Spalletti lo avrebbero esaltato. Non è tanto una questione di moduli, ma di principi di gioco: quelli attuali non si sposano tanto con le caratteristiche di Giacomo.”

Sul futuro del giovane attaccante afferma:

“Spero che riuscirà a trovare la soluzione migliore per continuare la sua crescita, per minuti e per gioco. Se Giacomo la vedrà a Napoli allora spero che resti, altrimenti è giusto che poi faccia le sue valutazioni. Raspadori è un riferimento per tutto il calcio italiano e per la Nazionale di Spalletti, a 24 anni non ha logica che giochi solo spezzoni di partita.”

Fonte immagine in evidenza: Flickr.com

