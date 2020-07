Lille, situazione economica difficile. Osimhen può salvare il club

Lille in difficoltà economiche, bisogna cedere

SEcondo quanto riportato dal quotidiano francese L’equipe, la situazione economica del Lille non sarebbe delle migliori. Il club infatti ha bisogno di vendere quanto prima, per rientrare nel Fair Play finanziario ed iscriversi al prossimo campionato. La corte dei conti sta facendo pressione al club, chiedendo ulteriori documentazioni al presidente Lopez per fare chiarezza sulla situazione economica. La vendita di Victro Osimhen in tempi brevi è di fondamentale importanza, per dare anche respiro alle casse del Lille. Oltre l’attaccante nigeriano, anche il difensore Gabriel è sulla lista dei partenti.

