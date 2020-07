Marocchi: “Ora andiamo a vincerla”, Sky nella bufera

La frase di Marocchi scatena le polemiche

Dopo l’attacco a Fabio Caressa di Sinisa Mihajlovic in merito a Inter-Bologna, arriva una nuova polemica per Sky. Nel corso della sfida tra Sassuolo e Juventus, Gianluca Marocchi ha pronunciato una frase che non è passata inosservata ai telespettatori. L’ex giocatore bianconero avrebbe detto “Adesso l’andiamo a vincere”, subito dopo il pareggio della Juventus. Sul web impazza la polemica, con Marocchi, reo secondo alcuni tifosi di esserte troppo di parte.

