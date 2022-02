L’incredibile involuzione di Insigne: fischi prima e dopo la firma col Toronto

Corriere dello Sport – L’incredibile involuzione di Lorenzo Insigne: esce tra i fischi del Maradona.

L’involuzione di Lorenzo Insigne e i fischi al Maradona:

“Ci sono comunque dieci anni che valgono, la condivisione di un’epoca che sta lì e quel retrogusto amaro che rischia di avvelenare le ultime dodici settimane da attraversare insieme: non è mai stato facile vivere da Insigne, perché lo raccontavano i latini quanto fosse comprensibile trasformarsi in profeta in Patria, ma ora che sta cominciando quel lungo viaggio, destinazione Canada, riemergono le distanze – mai azzerate – di una relazione sempre estremamente «pericolosa» e raramente contagiosa”.

L’ultimo Insigne si porta sulle spalle una dimensione irrisolta: “Proprio nella stagione in cui sono germogliati di nuovo i sogni di scudetto, le porte sono diventate piccole fino a farlo sbattergli il muso contro. E l’Insigne che in campionato consegna il proprio compito terribilmente in bianco – semplicemente sei rigori – diventa quasi istintivamente il manifesto d’una involuzione ch’è figlia delle distrazioni pre e post-contrattuali con il Toronto, e si ritrova nel ruolo di uno dei protagonisti d’un divorzio che nessuno (e neanche De Laurentiis) ha voluto evitare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Guerra in Ucraina: il calciatore dello Shakhtar, Junior Moraes chiamato alle armi

Ceccarini: “Ghoulam andrà via a parametro zero”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: console Leopoli, confine con Polonia per evacuare