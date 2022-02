Lobotka, ritorno in campo: speranza di convocazione con la Lazio

Corriere dello Sport – Allenamento personalizzato per Lobotka: speranza di convocazione con la Lazio.

Allenamento personalizzato per Stanislav Lobotka, sale la speranza per una convocazione:

“La vigilia più breve che si ricordi, queste settantadue ore che stanno sfilando via tra le riflessioni più complesse, si è andata ingrossando d’un alito di fiducia e quando Lobotka ha cominciato a procedere con il «personalizzato in campo», s’è avuta la percezione ch’esista anche una sola possibilità di portarselo all’Olimpico, per fargli respirare di nuovo il profumo di quell’erba da rendere ancora più verde”.

