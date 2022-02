Spalletti motiva la squadra: “Mani sul manubrio e pedalare in campionato”

Corriere del Mezzogiorno – Nessun recupero in vista della sfida all’Olimpico, ma Spalletti motiva la squadra: “Mettere entrambe le mani sul manubrio e pedalare in campionato”.

Le parole di Luciano Spalletti al suo Napoli:

“Spalletti ha ribadito la fiducia nella squadra e la convinzione che il Napoli possa esprimersi molto meglio rispetto a quanto fatto nelle ultime due gare. In virtù della sua esperienza, sa che nei momenti difficili si fa quadrato. Ha trasmesso al gruppo la sensazione di avere le giuste potenzialità per mettere entrambe le mani sul manubrio e pedalare in campionato, mancano dodici partite e il Napoli nel suo percorso tra alti e bassi ha dimostrato di essere competitivo

Le assenze hanno inciso, il Napoli a Cagliari ha dovuto cambiare sistema di gioco, gestire le residue forze, col Barcellona ha smarrito certezze ed equilibri anche per la mediana d’emergenza, senza Anguissa e Lobotka. A centrocampo non ci saranno recuperi all’Olimpico, si lavora per avere in buone condizioni Anguissa e Lobotka contro il Milan. Lozano anche potrebbe recuperare per la sfida ai rossoneri, almeno per la panchina”.

