Corriere dello Sport – Lindstrom, il Napoli vuole averlo: il suo arrivo dipende da Lozano.

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione su Jesper Lindstrom. Il giocatore è un pallino di De Laurentiis e la società vuole provare a portarlo in azzurro, proprio come successo con Gabri Veiga. “Il fatto, però, è che il suo arrivo è bloccato dalla cessione di Lozano, fino a luglio in ballo con la Mls, sognando la California e il Los Angeles FC, e ora al centro di uno stallo condizionato un po’ dalla sua volontà – di andare in Arabia non ha voglia – e un po’ dal suo ingaggio. Ricco quello dell’ultimo anno di contratto con il club azzurro: 4,5 milioni. Il Psv, la squadra da cui è stato acquistato nell’estate 2019, vorrebbe riportarlo a Eindhoven, ma i parametri del messicano sono ritenuti eccessivi”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Roma sbatte contro la Salernitana alla prima di campionato

Napoli, Gabri Veiga sarà azzurro. Ritardo dovuto alla lunghezza del contratto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Margaret Qualley e Jack Antonoff, il matrimonio (in ballerine) della figlia di Andie MacDowell è pieno di star