L’Inghilterra pareggia 2-2 contro il Belgio all’ultimo secondo

L’Inghilterra accoglie a Wembley il Belgio.

L’Inghilterra riesce a pareggiare all’ultimo secondo contro il Belgio.

Il Belgio parte subito forte ed al 10′ sfrutta un errore in disimpegno della formazione inglese recuperando palla con Onana, il quale serve subito Tielemans che da fuori area tira subito col mancino trovando il gol dell’1-0. L’Inghilterra non ci sta e prova subito a reagire. Al 15′ Bellingham lancia in profondità Toney che, dentro l’area viene steso da Vertonghen conquistando così calcio di rigore. Da dischetto si presenta lo stesso Toney che trasforma spiazzando Sels. La formazione inglese continua a premere sull’acceleratore ed al 26′ trova il gol del sorpasso con Bowen sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La gioia del vantaggio dura però poco perchè il Var annulla tutto per una fuorigioco. L’Inghilterra continua a farsi vedere in avanti, ma spreca molte occasioni. La più ghiotta arriva al 33′ con Jude Bellingham che, dopo un errore in disimpegno della difesa belga, da due passi calcia sopra la traversa. Il Belgio ci prova in contropiede con Tielemans che lancia in profondità Lukaku. Il capitano belga vince il contrasto con Dunk e con un cross delizioso di esterno sinistro serve nuovamente Tielemans che da due passi firma il vantaggio belga. Il primo tempo si conclude così col Belgio in vantaggio per 2-1. Il secondo tempo vede protagonista l’Inghilterra. Al 54′ ci prova Bellingham che, dopo un’ottima azione corale, di testa va a pochi centimetri dal pareggio. Al 63′ Bowen viene servito da Joe Gomez e di prima intenzione tenta il tiro trovando però un attento Sels che blocca. All’ultimo respiro però l’Inghilterra riesce a trovare il gol del pareggio con Bellingham. Palla lunga dentro l’area belga e dopo una serie di rimpalli il numero 10 inglese arriva prima di tutti sul pallone mettendo col destro il pallone all’angolino al 95′.

Tabellino

INGHILTERRA: Pickford, Konsa, Stones (10′ Joe Gomez), Dunk, Chilwell, Mainoo ( 74′ Maddison), Rice, Bowen (80′ Gordon), Bellingham, Foden, Toney (80′ Watkins)

BELGIO: Sels, Castagne, Debast (83′ Faes), Vertonghen, Theate (71′ Vranckx), Mangala (82′ Openda), Onana, Tielemans (71′ Meunier), Trossard (60′ Lukabakio), Lukaku (83′ Batshuayi), Doku

Maurizio Rasa