Lippi: “Se la Juventus battesse il Napoli potrebbe sperare nello scudetto”

Marcello Lippi è intervenuto a TMW Radio parlando della corsa scudetto: “Juventus speranzosa, ma deve battere il Napoli nel recupero”.

Lippi ai microfoni di TMW Radio parla della corsa scudetto, secondo l’ex tecnico della Nazionale Italiana è tutto fuorché chiusa:

“La corsa scudetto non è assolutamente chiusa. L’Inter è la più continua, sicuramente, ma manca ancora un bel po’ per poter decretare il vincitore. C’è da prendere in considerazione che Conte ha solo il Campionato in ballo, per cui l’attenzione vige solo su quello, la preparazione è mirata alla Serie A.

La Juventus è stata criticata molto, ma in questo momento la squadra sta vivendo un processo di rinnovamento, ma ciononostante sono ancora in corsa Champions; se passassero il turno con il Porto, vincessero il recupero con il Napoli, la squadra di Pirlo avrebbe ancora delle speranze”.

