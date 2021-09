Livio Varriale: “Importante avere Amazon al proprio fianco, il Napoli non fallirà mai”

Varriale commenta la partnership con Amazon

Il giornalista Livio Varriale è intervenuto in diretta ai microfoni de I Tirapietre, dove ha commentato la partnership tra Il Napoli ed Amazon. Ecco quanto dichiarato:

“Con il colosso delle vendite online non penso rischierà mai il fallimento. Bezos ha salvato il Washington post, meno male che il Napoli non è andato a finire nelle mani di un Principe Asiatico, lì giocano spesso con le bollette. Ma non fatelo venire mai a Napoli Bezos, non sia mai si blocca in mezzo al traffico.”

