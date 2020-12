Llorente, la richiesta della Sampdoria

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la Sampdoria avrebbe offerto un cotnratto di sei mesi a Fernando Llorente. Il club blucerchiato però, ha avanzato una richiesta al Napoli che riguarda l’ingaggio del centravanti spagnolo. In più, la Sampdoria avrebbe chiesto aiuto al Napoli per coprire l’ingaggio di Llorente. Da parte del giocatore, non c’è un’apertura totale a questa soluzione e aspetta che i due club raggiungano un accordo. Oltre la Samp, anche Benevento e Fiorentina sono interessate.

Llorente, la Sampdoria chiede un contributo sull’ingaggio al Napoli

