L’altra Campania- La Juve Stabia torna a vincere: 2-0 sul Potenza

La Juve Stabia torna a vincere imponendosi per 2-0 contro il Potenza.

La sosta sembra aver fatto bene ai ragazzi di mister Padalino che rispondono sul campo alle critiche subite dopo l’1-1 interno di due settimane fa contro la Paganese, con il pari subito in pieno recupero.

L’avvio di gara è di marca potentina che prendono in mano le redini del gioco e sfiorando il vantaggio al 18′ con un tiro dalla lunghissima distanza di Zampa, Tomei vola e devia in corner.

Con il passare dei minuti, però, le vespe vengono fuori e, dopo un gol annullato a Fantacci, per fuorigioco, al 31’passano in vantaggio: verticalizzazione di Berardocco per Orlando che s’invola salla sinistra e, a tu per tu con Marcone, infila con un diagonale rasoterra.

Due minuti dopo è ancora al numero 11 a sfiorare la rete quando soffia la palla a Conson e con un destro dal limite manda la sfera di un soffio sopra la traversa. Trovato il vantaggio, gli uomini di Padalino trovano maggiore scioltezza anche se non creano particolari occasioni.

In avvio di ripresa, i gialloblù vanno vicini al raddoppio: Vallocchia crossa dalla sinistra, Conson devia maldestramente rischiando l’autogol.

Al 60′ lucani vicino al pari con il destro al veleno di Zampa che sfiora il palo.

Al 75′ gli stabiesi hanno una grande occasionissima per pareggiare quando Fantacci viene imbeccato nell’area piccola ma sul suo tiro a colpo sicuro, la sfera colpisce la schiena di Ripa e termina fuori.

Il 2-0, però, arriva poco dopo: cross dalla destra rasoterra di Ripa, Berardocco non ci arriva ma alle sue spalle c’è Bubas che da due passi non può sbagliare.

