Calciomercato, il Manchester United vuole Lozano. Pronta un’offerta per Gennaio

Secondo quanto riporato dal portale spagnolo TodoFichajes.com, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Hirving Lozano. L’esterno messicano, è tra i migliori in questo avvio di stagione mettendosi alle spalle un anno difficile. Al momento ancora non è stata presentata un’offerta ufficiale, ma l’interesse è altro. Il Napoli, pagò Lozano 42 milioni nella scorsa stagione e di sicuro chiederà poco per la sua eventuale cezzione. Il messicano con Gattuso sembra rinato, con il club azzurro che crede fortemente nella sua crescita e quindi non intende cedere Lozano.

