Dopo l’infortunio di Victor Osimhen il Chelsea avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Brentford Ivan Toney.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si è soffermato sull’interesse del Chelsea nei confronti di Victor Osimhen. Dopo l’infortunio di quest’ultimo il club inglese avrebbe messo gli occhi sull’attaccante inglese Ivan Toney, che attualmente veste la maglia del Brentford.

Dal quotidiano si legge:

“L’infortunio di Victor Osimhen può cambiare anche il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, il Chelsea potrebbe frenare nella trattativa per l’attaccante del Napoli seguito anche da altre big inglesi. Alla base della scelta ci sarebbe la necessità dei Blues di incorporare in rosa quanto prima un nuovo attaccante per migliorare il reparto a disposizione di Pochettino in questa stagione. Ecco perché il Chelsea avrebbe già cambiato obiettivo: da Osimhen a Ivan Toney, punta inglese di 27 anni del Brentford che ha ben figurato negli ultimi mesi prima della squalifica arrivata per la violazione di norme che riguardano le scommesse calcistiche in Premier League. La squalifica terminerà nel nuovo anno, permettendo così ai Blues di contare già subito su un nuovo attaccante che conosce bene il campionato inglese.”

