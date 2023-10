NUMERI PRIMI – Napoli-Milan: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Milan – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la decima giornata di campionato.

Domenica 29 ottobre alle ore 20:45 Napoli e Milan si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della giornata di campionato numero dieci. Solo pochi giorni fa entrambe le compagini sono state impegnate nella Champions League, ma se il Napoli di Rudi Garcia è riuscita a vincere contro l’Union Berlino il Milan ha portato a casa una pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Stessa situazione per quanto riguarda il campionato: il Napoli viene dal netto successo contro l’Hellas Verona mentre il Milan dovrà fare di tutto per lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juventus. Nonostante ciò i rossoneri detengono il secondo posto della classifica di Serie A con 21 punti, solo uno in meno rispetto all’Inter capolista. Gli azzurri sono invece a 17 punti e condividono il quarto posto con la Fiorentina.

I precedenti tra Napoli e Milan

Napoli e Milan si sono sfidati in Serie A per ben 173 volte. In tutte queste gare il club rossonero ha vinto 69 volte contro le 51 vittorie azzurre. I pareggi sono in tutto 53. L’ultimo match tra i due si è infatti concluso con il successo da parte dei rossoneri per 0-4, che ha coinciso con la sconfitta stagionale più pesante per il Napoli. L’ultima vittoria del Napoli risale al 9 dicembre 2021: in tale occasione il match terminò 1-0 grazie ad una rete siglata da Eljif Elmas.

Statistiche

Il Milan non perde una sfida nello Stadio del Napoli dal lontano 2018, tuttavia negli anni precedenti hanno collezionato tre pareggi e sei sconfitte in trasferta contro gli azzurri. Nelle ultime tre gare in trasferta i rossoneri hanno sempre portato a casa i tre punti. D’altra parte il Milan è una delle vittime preferite del centrocampista azzurro Piotr Zielinski: si tratta infatti del club, insieme all’Udinese, contro il quale ha segnato più reti.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Daniele Orsato della sezione di Schio. Fino ad ora il Napoli lo ha incontrato in 37 occasioni e sotto il suo arbitraggio ha ottenuto 12 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte. Trentasette sono anche gli incontri tra Daniele Orsato ed il Milan: con quest’ultimo il club ha portato a casa 13 vittorie, 16 pareggi ed 8 sconfitte. Negli innumerevoli incontri con i due club il fischietto di Schio ha diretto fino ad ora solo due sfide tra i due club, entrambe nello stadio del Napoli. Il primo risale alla stagione 2019/2020 e si è concluso con il risultato di 1-1. Il secondo è invece più recente: risale al 6 marzo del 2022 e si è concluso con una vittoria da parte del Milan per 0-1 grazie ad una rete di Olivier Giroud.

Maria Marinelli

