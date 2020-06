Coronavirus Lombardia, 142 nuovi casi: ma cala il rapporto tamponi/positivi

Lombardia, 142 nuovi casi: ma cala il rapporto tamponi/positivi

Cala notevolmente il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi registrati in Lombardia. Con 13.696 test effettuati, sono 142 in un giorno le persone risultate positive al coronavirus: una percentuale quindi dell’1,04% rispetto agli esami effettuati. A fornire i dati è la Regione. Dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 90.070 i contagiati. Sono 110 le persone al momento ricoverate in terapia intensiva, dieci meno di ieri, e 2.840 quelle negli altri reparti (-120). I decessi registrati sono 27, per un totale di 16.249.

Gli attualmente positivi in regione sono 19.499 (-354 rispetto a ieri). I guariti, invece, sono 469 (54.322 nel complesso). I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri sono: Milano 23.365 (+59), di cui 9.919 (+29) a Milano città, Bergamo 13.551 (+12), Brescia 14.988 (+18), Como 3.921 (+9), Cremona 6.489 (+7), Lecco 2.766 (+1), Lodi 3.498 (+3), Mantova 3.388 (+6), Monza e Brianza 5.571 (+4), Pavia5.404 (+11), Sondrio 1.481, Varese 3.674 (+3) e 1.974 in fase di verifica.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, la seconda ondata è certa: arriva l’annuncio

Lombardia, 142 nuovi casi: ma cala il rapporto tamponi/positivi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB