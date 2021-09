L’opinione – La difesa della Juve non si è neanche spettinata

La Gazzetta dello Sport riassume in poche righe il match di ieri sera al Maradona tra Napoli e Juventus.

Secondo quanto riportato dai colleghi della rosea, la difesa bianconera non ha mai vacillato:

“All’intervallo il Napoli dimostra i suoi denti da latte. Il 70% di possesso non ha mai dato la sensazione di un assedio, la difesa bianconera ha controllato senza neppure spettinarsi. Colpa della circolazione troppo lenta che non è mai riuscita a creare spazi nel fortino di Chiellini e colpa dei fantasisti di Spalletti che rimbalzano come zanzare contro un vetro: Politano, Elmas e Insigne. Il secondo tempo è tutto un altro film. Entra subito Ounas al posto del trasparente Elmas, entrano un’altra velocità e un’altra aggressività.