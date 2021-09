Allegri distrutto dai quotidiani, mai così attaccato

Dopo la sconfitta rimediata in casa dal Napoli, Max Allegri viene attaccato dalla stampa.

È La Gazzetta dello Sport a puntare il dito contro Allegri, le parole dei colleghi del quotidiano:

“Allegri ha scelto di giocarsela con una squadra solida, muscolare e con un assetto prudente, raccolto, pronto a ripartire. Mediana di guerrieri e attaccanti da corsa. È il calcio che piace a Max. Oggi la Juve non sa creare e non sa difendersi. Non sa essere fantasiosa e neppure concentrata. Non ha ancora scelto cosa diventare. Allegri dovrà deciderlo al più presto, sfruttando al meglio il talento dei Dybala e dei Chiesa, perché le altre corrono”.