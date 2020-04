Lorenzin, ex Ministro:”Con regole precise si può tornare a giocare a Giugno”

Siamo vicini alla fase 2

Beatrice Lorenzin ex Ministro della Salute, è intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio Goal facendo una previsione su quando si possa tornare a giocare in Serie A e su quando la fase 2 possa avere inizio. Ecco quanto dichiarato: “Se si riescono a mettere in pista delle regole precise e un sistema certo di monitoraggio degli attori in campo, potrebbe essere fattibile tornare a giocare a giugno. Ipotizzando che abbiamo già raggiunto una fase di fine del virus, qualora le squadre fossero controllate uomo ad uomo, con un sistema di distanziamento e di controllo, potrebbe essere anche una maniera per sviluppare un nuovo modus operandi. Fase 2? Ritengo che possiamo essere vicini alla seconda fase ma dobbiamo anche essere pronti. Questa fase sarà anche più delicata rispetto alle restrizioni e ai provvedimenti iniziali. Rischiamo in brevissimo tempo di ritrovarci nuovamente in lock-down con nuovi pazienti infetti e non ce lo possiamo permettere. Ci sarà una graduale riapertura delle Regioni con meno contagi e delle attività produttive ma bisognerà organizzare il tutto con il sostegno della medicina territoriale per la prevenzione e monitorare adeguatamente i settori conomici che torneranno a muoversi.

