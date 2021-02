FOTO – Lorenzo Insigne posa davanti al murales realizzato in suo onore

Lorenzo Insigne posa davanti al murales realizzato in suo onore

Lorenzo Insigne posa davanti al murales realizzato in suo onore. In mattinata Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha fatto visita a Largo Maradona per ammirare il suo murales, a fare gli onori di casa Antonio Bostik, uno dei fondatori dello storico gruppo ultras “Teste Matte”.

Ecco le foto:

