Torino, altro giocatore positivo al Covid-19: annullato allenamento. La nota del club

Torino altro giocatore positivo al Covid-19: la nota ufficiale del club

Torino, altro giocatore positivo al Covid-19, arriva la nota ufficiale del club in merito alla situazione dei giocatori positivi al Covid-19.

“Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento”.

Sono sette dunque, i giocatori attualmente positivi, in attesa di decisioni da parte della Asl di Torino in merito all’eventualità del rinvio della prossima gara contro il Sassuolo (in programma venerdì).

