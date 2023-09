Lozano al PSV Eindhoven: manca solo l’annuncio

L’attaccante Hirving Lozano sarebbe prossimo a vestire la maglia del PSV Eindhoven: mancherebbe infatti solo l’ufficialità.

L’attaccante Hirving Lozano ha lasciato Napoli per trasferirsi al PSV Eindhoven. Dopo un lungo accordo tra le parti il messicano sarebbe arrivato oggi in Olanda per sostenere le visite mediche.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale mancherebbe solo l’annuncio ufficiale.

Ecco quanto si legge:

“Hirving Lozano quindi si prepara per diventare un nuovo giocatore del Psv Eindhoven. Il club olandese ha raggiunto un’intesa con il Napoli per 12,2 milioni di euro. Così, il giocatore ha lasciato il Maradona, direzione Olanda. L’operazione è stata condotta da Barry Whelan e dall’intermediario Luca Puccinelli. Per Hirving Lozano si tratta di un secondo capitolo con la maglia del Psv Eindhoven. Il messicano infatti ha giocato nel club olandese dal 2017 al 2019, collezionando 60 presenze e 35 reti. Dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli, il giocatore è atterrato a Eindhoven. Altro giro, altra corsa.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone: “Il riscatto del Napoli mi ha reso felice, voglio restare a vita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Un nuovo dispositivo per scovare le cellule tumorali nel sangue