Luigi De Laurentiis: “Mio padre mi ha chiamato e mi ha detto queste parole”

Luigi De Laurentiis svela un retroscena sul papà Aurelio

Quella di ieri è stata sicuramente una bella giornata per la famiglia De Laurentiis. Il Bari vola in Serie B, il Napoli in Serie A. Il presidente Luigi De Laurentiis al termine della gara vinta contro il Brescia ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Mi ha chiamato mio padre, con grande gioia. Mi ha detto queste parole: ‘Bello essere primi in famiglia’. Il Bari entra in campo con la voglia di confrontarsi con la nuova categoria. Altrimenti non avremmo investito sugli ultimi attaccanti per giocarcela a testa alta. Classifica fantastica. Ma il campionato è lungo per pensare a qualcosa di diverso dalla prossima gara”.

Fonte foto: Facebook

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Luigi De Laurentiis: “Mio padre mi ha chiamato dopo la vittoria”

Napoli, Anguissa ha battuto un record durante la gara con il Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sbarco di migranti a Pozzallo, in 54 a bordo di una imbarcazione