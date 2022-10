Napoli, Anguissa ha battuto un record durante la gara con il Torino

Durante la sfida di ieri tra Napoli e Torino il centrocampista azzurro Zambo Anguissa ha battuto un record in Serie A.

Zambo Anguissa è stato certamente il giocatore più decisivo durante il match tra Napoli e Torino. Proprio durante la sfida di ieri il centrocampista originario del Cameroon ha battuto un record; a riportare ciò è stata l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“È il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di partita in Serie A dopo Daniel Fonseca, il 16 gennaio 1994 contro la Cremonese. Anche lui si aggiunge alla cooperativa di gol di Spalletti (10 giocatori hanno finora segnato in campionato). Ieri però Anguissa, con la sua doppietta e una prestazione monstre, ha confermato di vivere in un momento d’oro anche in termini realizzativi, visto che in carriera ha segnato pochissimo. Con i due gol segnati ieri contro il Torino è già a quota tre in stagione dopo quello del 4-1 contro il Liverpool. Ha già battuto il suo record in carriera.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

