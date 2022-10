Luigi De Laurentiis: “Mio padre mi ha chiamato dopo la vittoria”

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del Bari contro il Brescia.

Luigi De Laurentiis, figlio del Presidente del Napoli Aurelio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del Bari con il Brescia per 6-2. Attualmente sia il Napoli sia il Bari occupano in primo posto della classifica in campionato, rispettivamente di Serie A e Serie B. Luigi De Laurentiis ha dichiarato che dopo entrambe le vittorie ha ricevuto una telefonata da suo padre.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È una grande emozione. Sul 6-0 ho creduto fosse un sogno. Non immaginavo un risultato simile, ne essere primi in classifica dopo 7 giornate. È andata bene, non abbiamo mollato ed il gruppo ha dimostrato di crederci fino alla fine. Il Bari non si è nascosto, ma è entrato in campo con la voglia di confrontarsi con la nuova categoria. Per questo abbiamo investito in nuovi attaccanti. Il campionato è lungo, adesso ce la godiamo. Il Bari è in testa, come il Napoli; mio padre mi ha chiamato ed era davvero felice. Bello essere primi in famiglia.”

Fonte foto: Facebook, SSC Bari

