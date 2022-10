Tournée Napoli durante il Mondiale, si attende decisione ufficiale

Il quotidiano Repubblica si sofferma sulla tournée della SSC Napoli che potrebbe avere luogo durante il Mondiale in Qatar.

Emerge qualche novità circa la tournée che il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe presto intraprendere. Il periodo coinciderebbe con quello del Mondiale in Qatar. Il quotidiano Repubblica fa sapere che si attendono decisioni ufficiali da parte della Società partenopea. Quest’ultima dovrebbe ben presto esprimersi in merito alla vicenda.

“«Spalletti ha detto qualcosa sulla pausa del campionato: Quando faremo la tournée, chiederò di disputare 3 tempi d 45 minuti nelle amichevoli in modo da poter allenare tutti alla stessa maniera». La Società ufficializzerà presto la su scelta in merito l periodo di sosta dovuto al Mondiale. Evidente la necessità di giocare e mantenere questo gruppo al top dal punto di vista della condizione. «Possiamo crescere e migliorare ovviamente per quanto riguarda la fisicità. Anguissa non rappresenta certo una notizia in tal senso. Devono farlo anche gli altri».”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

