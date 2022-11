Luiz Henrique, è l’ultima tentazione di ADL: obiettivo per gennaio

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, Luiz Henrique sarebbe l’ultima tentazione di De Laurentiis. Ecco quanto riportato in merito alle strategie di mercato messe in atto dal Napoli, per acciuffare la promessa brasiliana del Betis:

“Avanti non c’è posto o non ce ne sarebbe ma chissà tra otto mesi cosa succederà, se arriveranno pretendenti per Osimhen o per Lozano, per Politano o per Simeone o per chiunque altro: intanto, nel taccuino di Cristiano Giuntoli ci è finito Luiz Henrique (22 a gennaio), una promessa brasiliana del Betis Siviglia, bottega chiaramente costosissima dove il Napoli ha già fatto la spesa nel 2018, andandosi a prendere Fabian Ruiz a prezzo di clausola per niente economica: 30 milioni e via, senza lasciare rimpianti in nessuno. Esterno offensivo di destra, che però sa distribuire la propria esuberanza anche a sinistra, Luiz Henrique è poliedrico, rientra nei parametri tecnici del Napoli ma pure in quelli anagrafici, viene monitorato attraverso ciò che ha fatto in questi mesi e anche nel suo passato alla Fluminense, e poi è un «bambino» che garantisce un ciclo abbastanza lungo”.

Fonte foto: Instagram @luiz_henriqueee_11.

