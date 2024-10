Corriere dello Sport – Lukaku, impatto positivo al Napoli: ha già stabilito il primo record

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Romelu Lukaku e il suo arrivo al Napoli. Il belga ha messo a segno ben tre gol e realizzato quattro assist in cinque gare: “Il suo impatto è stato notevole, nonostante la condizione atletica non sia ancora quella dei giorni migliori. Di certo è in crescita. E comunque ha già stabilito un primato: negli ultimi vent’anni, nessuno è riuscito a partecipare a tante azioni gol quanto lui nelle prime cinque partite giocate con il Napoli in campionato (7 in totale, 3 gol e 4 assist)”.

