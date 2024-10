Radio Kiss Kiss Napoli – Marotta: “Va riconosciuta la capacità di leggere le partite a Conte. Lo ha fatto contro il Como”

Le parole di Eugenio Marotta, giornalista del Il Mattino, in diretta a Radio Goal: “Il calcio è figlio dei risultati, il Napoli è primo in classifica, ha la terza miglior difesa d’Italia e i numeri non tradiscono mai. Conte ha cambiato il paradigma, ha dato una spinta ed ha saputo risollevare le sorti di un ambiente intero. La capacità dei grandi top manager è nella gestione della lettura della partita.

Il Como ha messo in difficoltà il Napoli, ma la capacità di Conte è stata quella di rientrare negli spogliatoi e dare la giusta carica a quella squadra che stava soffrendo. Va riconosciuta e celebrata la capacità di leggere le partite a Conte. Dà le giuste consegne al centrocampo, il Como s’era preso la partita ma il Napoli gli vietava di entrare in area”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Henderson: “Col Napoli gara tosta? Per me non esiste una gara semplice in Serie A”

Trevisani: “McTominay sottovalutato? È un grande giocatore lo hanno capito tutti tranne quegli incapaci dello United”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”