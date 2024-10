Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. La richiesta di 8 milioni frena la trattativa

Napoli, nessun passo in avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia

La trattativa tra il Napoli e Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo contrattuale stenta a decollare, dopo che nel corso della sessione estiva di calciomercato c’era stato un avvicinamento tra il club e l’entourage dell’azzurro. Come riportato da TMW, le trattative sono al momento ferme e il rischio di veder partire il talento georgiano la prossima estate è sempre più alto. Ecco quanto riporta il portale in merito:

“Il Napoli, sta entrando nell’ordine di idee di perdere Khvicha Kvaratskhelia nel corso della prossima estate. I contatti per il rinnovo vanno avanti da oltre un anno, ma al momento non c’è ancora un accordo. Da una parte c’era il viaggio di Aurelio De Laurentiis in Germania, nel ritiro della Georgia, che sembrava avere raggiunto un’idea di massima per una proposta da circa 5 milioni di euro all’anno per un 5 anni. Nell’ultimo summit però c’è stato il gelo, perché la richiesta del padre e dell’agente, Mamuka Jugeli, è stata intorno ai 8-9 milioni. Cifre che non verranno corrisposte dal Napoli che ha già a libro paga Victor Osimhen, pur ceduto in prestito al Galatasaray. Così senza rinnovo anche Kvara finirà sul mercato, con il placet anche di Antonio Conte. Perché sarà l’ultima estate per guadagnare cifre importanti, dopo che il Paris Saint Germain ha offerto 100 milioni in quella appena trascorsa”.

