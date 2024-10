Il Mattino – Meret, dovrebbe tornare a disposizione contro il Lecce

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile rientro di Alex Meret. Il portiere, contro l’Empoli, sarà ancora fermo ai box a causa dell’infortunio procuratosi contro la Juventus, allo Stadium.

Meret, secondo l’edizione odierna del quotidiano, dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per la gara in casa contro il Lecce, il 26 ottobre prossimo. In quell’occasione dovrebbe rientrare nella lista dei convocati, ma non tra i titolari. Per rivederlo effettivamente in campo, bisognerà aspettare, con tutta probabilità, la gara a San Siro contro il Milan.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Henderson: “Col Napoli gara tosta? Per me non esiste una gara semplice in Serie A”

Trevisani: “McTominay sottovalutato? È un grande giocatore lo hanno capito tutti tranne quegli incapaci dello United”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”