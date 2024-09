Opta – Lukaku, la Juve è la squadra con cui ha subito più sconfitte

Romelu Lukaku ha segnato nelle prime due presenze in questo campionato. Tra Premier League e Serie A, il belga non è mai riuscito a trovare il gol nelle prime tre partite stagionali, arrivando dunque a due su tre in altre cinque occasioni (inclusa l’annata 2023/24 con la Roma). In più la Juventus è la squadra contro cui l’attaccante del Napoli ha perso più partite nel massimo campionato italiano (cinque in sette sfide).

