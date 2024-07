Lukaku-Napoli, l’accordo potrebbe chiudersi oggi

Secondo il quotidiano Il Mattino nella giornata di oggi Napoli e Chelsea potrebbero chiudere l’accordo per Romelu Lukaku.

Napoli e Chelsea continuano a trattare per il trasferimento in azzurro di Romelu Lukaku. L’accordo definitivo potrebbe esserci nella giornata di oggi.

Ne parla Il Mattino:

“Oggi può arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli. Previsto un summit in giornata tra le due società. L’accordo si sbloccherà grazie all’inserimento di alcuni bonus da parte degli azzurri che vogliono regalare il centravanti belga ad Antonio Conte. Il Chelsea ha tutto l’interesse di liberarsi di Lukaku così come il Napoli di acquistare il calciatore. De Laurentiis metterà sul tavolo 25 milioni di euro cash più alcuni bonus legati anche alla prossima qualificazione in Champions League. In definitiva il Napoli offrirà complessivamente 32 milioni per l’ex punta di Inter e Roma. Una cifra che soddisfa il Chelsea. Oggi si potrebbe avere il via libera.”

