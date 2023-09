Macedonia-Italia, Elmas è stato uno dei migliori in campo

Durante il match tra Macedonia ed Italia, il giocatore del Napoli Eljif Elmas è stato tra i migliori in campo.

Eljif Elmas è stato uno dei migliori in campo nella giornata di ieri, durante la sfida tra Macedonia del Nord ed Italia.

Ecco in seguito quanto riportato in merito dal quotidiano Repubblica:

“La stampa nord-macedone scrive di Elmas all’Inter. Lo riporta Repubblica nella cronaca di Nord Macedonia-Italia finita 1-1, il debutto di Spalletti in Nazionale. I tre calciatori più europei, Bardhi, Elmas e Miovski (colpo di testa in tuffo), hanno tentato di allarmare Donnarumma. Ma il fantasista del Napoli, che la stampa locale dà per oggetto a gennaio della trattativa con l’Inter, sembrava per assenza di appoggio dai compagni impossibilitato a colpire. Il gol illusorio di Immobile l’ha vanificato Elmas. Il figlioccio dichiarato del nuovo ct ha propiziato la punizione di Bardhi, aiutato da Donnarumma. Sono bastati due talenti per impastoiare l’Italia. Qua ci sta la parentesi napolista: se Politano è stato inguardabile, Elmas è stato il migliore dei suoi. Scatenato, l’uomo che ha più volte messo paura agli azzurri, soprattutto nel secondo tempo. Garcia lo avrà certamente guardato in tv.”

