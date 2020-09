Maksimovic: si riapre la trattativa per il rinnovo

Si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto di Nikola Maksimovic e il Napoli.

Il calciatore serbo è in scadenza al 2021 ma, ad ora, non si erano fatti passi avanti circa un prolungamento dell’accordo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, però, in questi giorni il DS Cristiano Giuntoli vedrà il suo procuratore per trovare l’accordo. Non è escluso, però, che arrivi anche una proposta. Il Milan, infatti, è a corto di difensori e potrebbe pensare proprio al calciatore azzurro.

