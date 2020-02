Malfitano: “Arbitri? De Laurentiis è solo in questa battaglia. A prenderlo a quel servizio è sempre il Napoli”

Malfitano: la cosa che più mi impressiona è che non sento né leggo di altre contestazioni da parte di società, le sento solo qui a Napoli. Commisso ha fatto la sua sparata ed è rientrato

Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare dei torti arbitrali ricevuti dal Napoli e della battaglia che sta conducendo De Laurentiis per sensibilizzare i vertici del calcio verso le problematiche che si riscontrano nelle direzioni arbitrali di diversi match.

Queste le parole del giornalista:

“10 rigori oggettivi? Esistono. E’ un dato che deve essere in qualche modo disciplinato dall’AIA che deve a sua volta spiegare meglio quali sono i criteri che determinano certe valutazioni e credo che ciò debba restare un argomento da discutere nelle stanze della Federazione con Gravina, Nicchi, per trovare la soluzione a questo problema. Non mi permetto di sindacare o giudicare le azioni legali, però vorrei riportare le cose alla realtà: nonostante l’avvocato Grassani sia uno dei migliori esponenti di diritto che ha lo sport italiano, allo stesso modo mi permetto di pensare ad alta voce che obiettivamente si andrebbe ad un nulla di fatto.

Ci sono i risultati del campo che purtroppo possono essere avversi a 19 società e 1 vincerà il campionato, resta il fatto che si fa un gran parlare. La cosa che più mi impressiona è che non sento né leggo di altre contestazioni da parte di società, le sento solo qui a Napoli. Commisso ha fatto la sua sparata ed è rientrato. De Laurentiis sono anni che porta avanti questa battaglia, ma è sempre stato da solo. Non ho visto altri club entrare in maniera così dura e decisa come fa il presidente del Napoli.

Perché questi silenzi? Perché la stessa Inter che è la diretta concorrente insieme alla Lazio stanno zitte? A prenderlo a quel servizio è sempre il Napoli che al calcio italiano non è simpatico. E’ dall’inizio del campionato che ogni domenica ci sono rivendicazioni da parte di altri club. In tante altre occasioni è stato contestato ai direttori di gara che non si è ricorsi alla VAR”. Conclude Malfitano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale – VAR, la Federazione sperimenterà il “challenge”

Napoli, De Laurentiis: “Ci mancano tantissimi rigori, chi ci ripaga di 200 milioni di danni?”

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: scalpita Allan, out Milik

Napoli, Alvino: “La telefonata di ADL a Gravina ha smosso le cose. Vi spiego tutto…”

Napoli, Lozano ai margini della rosa: Ancelotti lo rivuole

CONTENUTI EXTRA

Molestie su alunna, pm: 7 anni al prof

Timbravano cartellino e poi shopping

Diavoli, la serie tv Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi in arrivo ad Aprile (video)

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts