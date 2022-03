Malfitano: “Spalletti? Facile parlare così dopo una vittoria, doveva farlo contro il Barcellona”

Malfitano punge Spalletti

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano, che ha commentato le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Luciano Spalletti, dopo la vittoria sulla Lazio, con sarcasmo ha chiesto ai giornalisti se la squadra ha gli attributi? Mi fa ridere che se una considerazione la faccio io, viene presa come chissà quale offesa; eppure, la faccio quando la fanno tutti, tifosi compresi. Perché Spalletti non ha parlato di carattere e attributi dopo la partita col Barcellona?! Troppo facile farlo dopo una vittoria, arrivare e spararla grossa così.

Io sfido chiunque, dopo aver visto Napoli-Barcellona, a non aver avuto dubbi sul carattere di questa squadra, sul fatto che si sia arresa in maniera incondizionata all’avversario. Invece di fare sempre ‘bla bla bla’, perché non guardiamo la realtà momento per momento? Il Napoli ha vinto nel finale, ma La Lazio si è suicidata.”

