Bruscolotti: “Domenica può decidersi la stagione, faccio un appello a tutti i tifosi”

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove in vista della sfida di domenica contro il Milan ha fatto un appello a tutti i tifosi. Ecco quanto dichiarato:

“Faccio un appello a tutti i tifosi, domenica ci vuole calore per far vincere il Napoli. Voglio che si ritorni al tifo di quelle vittorie famose, si vince tutti insieme. La squadra che fa il massimo per arrivare al traguardo con la spinta dei tifosi che aiuta in determinati momenti della gara dove bisogna stringere i denti. Il supporto della gente è determinante. Napoli-Milan è sempre una partita importante, c’è tanto fascino dentro. Bisogna stare molto attenti, può decidere un’annata, anche se mancano diverse partite. Il mio tormentone è l’inizio del gioco dal portiere, non lo sopporto. Non ne capisco l’utilità. Apparterrò ad un altro calcio, ma il calcio è sempre lo stesso. Rischio di regalarti la possibilità di segnare. Togliere qualcuno al Milan? Li voglio tutti contro nella speranza di ammutolirli sul campo vincendo”.

