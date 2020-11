Napoli, Ciro Venerato fa il punto sul mercato azzurro

Napoli, Ciro Venerato da aggiornamento sul mercato azzurro

Nel corso di Radio Goal, è intervenuto in diretta l’esperto di calciomercato Ciro Venerato il quale ha dato importanti aggiornamenti. Ecco quanto dichiarato:

“Emerson Palmieri al Napoli? Nella lista di Giuntoli e Gattuso è il primo nome. Il Napoli deve cedere prima uno tra Ghoulam e Malcuit. L’intermediario di mercato del terzino mi ha dato una notizia. Mi ha riferito che non sente Giuntoli da 15 giorni. La dirigenza partenopea, al momento, non può investire tanti soldi se prima non cede. I Blues mi fanno sapere che valutano il calciatore 25 milioni. Vogliono un prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore pretende un contratto di quattro milioni di euro. Emerson sa che è apprezzato anche da Juventus e Inter. Preferirebbe una di queste due squadre al Napoli. Quello di Emerson Palmieri non è l’unico nome per la fascia. Dīmītrīs Giannoulīs continua a piacere. Bakayoko? Il Napoli non chiuderà la pratica a gennaio, ma intorno a marzo/aprile formulerà una offerta al Chelsea. I Blues chiedono circa venti milioni. Giuntoli proverà a convincere la dirigenza del club inglese a cedere il calciatore a una cifra inferiore. Il Napoli mi dice che non c’è ancora un accordo tra le società.”

