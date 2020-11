Mazzari, il suo addio al Napoli : “Ecco cosa mi fece commuovere”

Mazzarri torna a parlare di Napoli

All’interno della sua autobiografia, Il Meglio deve ancora venire, Walter Mazzarri racconta il suo addio al Napoli. Ecco quanto riportato:

“A Roma i ragazzi hanno saputo. Al mattino ho convocato tutti in una sala del ritiro, all’hotel NH in via Veneto. ‘Ragazzi, dopo la partita dovrete fermarvi un attimo con me. Al di là di come saranno andate le cose, al di là del risultato, vi dovrò dire due parole’. Sul campo si è creato un clima strano e infatti abbiamo perso. Nello spogliatoio per ultimo è entrato De Laurentiis e, mentre la squadra lo salutava, il magazziniere Tommaso ha srotolato uno striscione: ‘Semplicemente grazie’. Due parole per me. Il riassunto di un’incredibile avventura. Ho letto quella frase e mi sono commosso. Quattro anni, un milione di lacrime. Non sono riuscito a trattenermi. Avevo preparato un discorso, è andato a farsi benedire. Affogato dalle emozioni”.

