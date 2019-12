Sarri attaccato dai suoi ex calciatori

Sarri attaccato – Stando a quanto dichiarato dal portiere al “The Athletic”, Sarri non predisporrebbe un piano b nella sua gestione:

“Quando gli dissi che non aveva un piano b, molto calciatori apprezzarono la mia affermazione. Da ex banchiere gestisce tutto come una banca. Faceva sempre molta fatica a cambiare perchè aveva solo il suo sistema nella sua testa. Diceva solo che dovevamo fare a modo suo”.